Вассер: «Наказание Сайнса вышло слишком суровым, но теперь ничего не поделаешь»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги «Гран-при Австралии», поделившись мнением об уровне выступления команды.

«Конечно же мы расстроены, и не без причины. Потому что наказание вышло очень суровым. При этом судьи не потратили даже пяти минут, чтобы обсудить это с Карлосом. Слишком суровое решение. Но ничего не поделаешь. Хорошая новость в том, что мы вернулись на уровень Джидды. Хоть нам и не повезло — например, при первых красных флагах Карлоса отбросило далеко назад (из-за заранее проведенного пит-стопа). Но Карлос смог отыграться, прорваться через пелотон, обогнав нескольких соперников — в том числе обоих пилотов «Астон Мартин». Так что темп у нас был. И теперь нужно развить это», — приводит слова Вассера Speed Week.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошел уже на первом круге «Гран-при», а Карлос Сайнс занял 12-е место. Команда занимает четвертое место в Кубке конструкторов (26 очков).