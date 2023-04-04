Глок назвал «Феррари» разочарованием сезона-2023 «Формулы-1»

Экс-гонщик Тимо Глок поделился мнением о выступлении «Феррари» в текущем сезоне «Формулы-1».

«Для меня «Феррари» — абсолютное разочарование сезона. С точки зрения темпа у красной команды ничего не получается. Шарль Леклер показывает, что после неудачной квалификации риск попасть в аварию в суматохе очень высок. Карлос Сайнс имел хороший темп и показал сильные маневры при обгоне. Штраф в конце был досадным, но оправданным. Конечно, это было не то начало сезона, на которое рассчитывала «Феррари» и на которое рассчитывали мы.

Теперь дело за Фредериком Вассером, который должен быстро задать новое направление и вернуть команду на путь истинный», — приводит слова Глока Motorsportweek.

«Феррари» после трех этапов занимает четвертое место в Кубке конструкторов (26 очков).