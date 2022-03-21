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Сегодня, 13:29

Руководитель «Астон Мартин»: «Пока неясно, выступит ли Феттель на «Гран-при Саудовской Аравии»

Руководитель «Астон Мартин» Крак заявил, что неясно, выступит ли Феттель на «Гран-при Саудовской Аравии»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, когда Себастьян Феттель сможет вернуться в команду.

Напомним, что гонщик пропустил «Гран-при Бахрейна», так как заразился ковидом. На первом этапе его заменил Нико Хюлькенберг.

«Феттель участвовал в брифингах, и голос у него более здоровый, чем пару дней назад. Но мы пока не знаем. Посмотрим, что случится в ближайшие дни. Надеемся, он скоро вернется. Если он сдаст отрицательный тест, все будет просто», — приводит слова Крака Autosport.

Хюлькенберг предположил, что определенность наступит ближе к началу «Гран-при Саудовской Аравии».

«Я не знаю, буду ли выступать, и пока готовлюсь как резервист. Думаю, мы все узнаем в четверг или пятницу», сказал пилот.

«Гран-при Саудовской Аравии» в Джидде пройдет с 25 по 27 марта.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/aston-martin-still-unsure-on-vettel-f1-return-for-saudi-arabia/9188196/
Формула-1
Астон Мартин
Себастьян Феттель
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