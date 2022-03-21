Руководитель «Астон Мартин»: «Пока неясно, выступит ли Феттель на «Гран-при Саудовской Аравии»

Руководитель «Астон Мартин» Крак заявил, что неясно, выступит ли Феттель на «Гран-при Саудовской Аравии»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, когда Себастьян Феттель сможет вернуться в команду.

Напомним, что гонщик пропустил «Гран-при Бахрейна», так как заразился ковидом. На первом этапе его заменил Нико Хюлькенберг.

«Феттель участвовал в брифингах, и голос у него более здоровый, чем пару дней назад. Но мы пока не знаем. Посмотрим, что случится в ближайшие дни. Надеемся, он скоро вернется. Если он сдаст отрицательный тест, все будет просто», — приводит слова Крака Autosport.

Хюлькенберг предположил, что определенность наступит ближе к началу «Гран-при Саудовской Аравии».

«Я не знаю, буду ли выступать, и пока готовлюсь как резервист. Думаю, мы все узнаем в четверг или пятницу», сказал пилот.

«Гран-при Саудовской Аравии» в Джидде пройдет с 25 по 27 марта.