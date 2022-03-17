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Феттель пропустит «Гран-при Бахрейна» из-за положительного теста на коронавирус, его заменит Хюлькенберг

Пилот «Астон Мартин» Феттель пропустит «Гран-при Бахрейна» из-за положительного теста на коронавирус
Иван Торопцев
Корреспондент
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Нико Хюлькенберг.
Фото «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартина» Себастьян Феттель пропустит «Гран-при Бахрейна», сообщает пресс-служба команды.

Немецкий пилот сдал положительный тест на коронавирус и не сможет участвовать в первом этапе сезона.

Место Феттеля займет резервный пилот «Астон Мартина» Нико Хюлькенберг.

«Гран-при Бахрейна» пройдет с 18 по 20 марта.

Формула-1
Коронавирус
Астон Мартин
Нико Хюлькенберг
Себастьян Феттель
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