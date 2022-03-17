Феттель пропустит «Гран-при Бахрейна» из-за положительного теста на коронавирус, его заменит Хюлькенберг

Пилот «Астон Мартина» Себастьян Феттель пропустит «Гран-при Бахрейна», сообщает пресс-служба команды.

Немецкий пилот сдал положительный тест на коронавирус и не сможет участвовать в первом этапе сезона.

Место Феттеля займет резервный пилот «Астон Мартина» Нико Хюлькенберг.

«Гран-при Бахрейна» пройдет с 18 по 20 марта.