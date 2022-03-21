В «Макларене» разочарованы результатами «Гран-при Бахрейна»

Босс «Макларена» Андреас Зайдль высказался по поводу первого этапа «Гран-при» «Формулы-1» в Бахрейне.

«Как и ожидалось, после трудных для нас пятницы и субботы в Бахрейне, воскресная гонка стала продолжением проблем, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. Нам пришлось управлять множеством различных параметров на протяжении всей гонки, и это не позволило нам быть конкурентоспособными. Спасибо Ландо и Даниэлю, которые упорно сражались весь уик-энд вместе с командой здесь в Бахрейне.

Это был разочаровывающий и болезненный опыт для всех в команде, и, конечно, для всех наших замечательных болельщиков. Сейчас мы подробно анализируем, почему мы на таком уровне, и работаем изо всех сил, чтобы как можно быстрее повысить производительность машины", — приводит слова Зайдля BBC.

Отметим, что пилоты «Макларена» не сумели заработать очки на «Грин-при Бахрейна». Победил гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс.