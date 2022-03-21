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Сегодня, 14:13

Магнуссен считает болид «Хаас» лучшим в средней группе

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался о болиде команды на сезон-2022 «Формулы-1».

«Должен сказать, что команда превосходно поработала над машиной. У нас лучший болид в средней группе. Я так благодарен и весь уик-энд повторяю: просто не верится, что я получил такую возможность. Команда проделала потрясающую работу. Это их заслуга, я никак не повлиял на разработку болида. Я просто сел в готовую машину. И она отличная», — приводит слова Магнуссена RaceFans.

Датчанин пока не планирует сражаться с «Феррари», «Ред Булл» или «Мерседес»:

«Нужно сосредоточиться на борьбе в средней группе. Похоже, Боттас и Гасли будут рядом, Алонсо тоже. Можно еще назвать Окона. Главная задача — сражаться с середняками», — добавил Магнуссен.

На «Гран-при Бахрейна» гонщик занял пятое место и принес «Хаасу» первые очки с 2020 года.

Источник: https://www.racefans.net/2022/03/21/magnussen-thanks-haas-for-great-car-i-had-nothing-to-do-with-after-fifth-on-return/
Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
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