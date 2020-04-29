Руководитель «АльфаТаури» уверен, что сезон в «Формуле-1» стартует 5 июля

Руководитель «АльфаТаури» Франц Тост заявил об уверенности в том, что сезон-2020 в «Формуле-1» стартует гонкой 5 июня в Шпильберге (Австрия).

— Мы твердо уверены, что 5 июля будет гонка в Австрии, — цитирует Speedweek Тоста. — Обязательный перерыв кончится 30 мая. Перед тем, как вернуться на базу, каждый сотрудник команды сдаст анализ на коронавирус. Затем мы отберем 60 человек, которые поедут в Австрию. Они сдадут еще один тест. Как и «Феррари», мы привезем оборудование в Австрию на грузовиках. Хотелось бы, чтобы безопасность была гарантирована. Анализа слюны недостаточно. Мы обсудили это с медицинской бригадой, и я попросил, чтобы все сдали анализ крови. Мы проверим всех членов семей наших работников.

Сезон-2020 в «Формуле-1» до сих пор не стартовал из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 3 146 200 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 218 139 летальных исходов, выздоровели 961 785 человек.