Российский гонщик Роберт Шварцман рассказал о планах на будущее

Российский гонщик «Формулы-2» Роберт Шварцман поделился своими планами на будущее.

«Еще не знаю о планах на будущее. Ничего не подписано, ничего не подтверждено. Очевидно, что я останусь в семье «Феррари», это без сомнений, но мы еще должны вместе решить, какой именно путь я изберу на сезон-2022. Но я надеюсь, что это будет хороший и интересный путь, на котором я смогу чему-то научиться. Это точно будет что-то новое для меня, и этот путь все еще должен позволить мне получить хорошие шансы через год прийти в «Формулу-1», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды «Према».

В сезоне-2021 Шварцман выступал за команду «Према» в «Формуле-2». За два этапа до конца сезона он занимает третье место в личном зачете.

Россиянин примет участие в тестах молодых пилотов за рулем болида «Хааса» VF-21. Тесты пройдут по окончании сезона «Формулы-1».