Руководитель «Альфа Ромео» — о контракте с Чжоу: «Нам позвонили больше спонсоров, чем за последние 25 лет»
Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер высказался о подписании контракта с китайским гонщиком Чжоу Гуаньюем. Он станет пилотом команды в сезоне-2022.
«Наша цель — показывать результат. Для этого необходимы скорость машины и гонщика, технические взаимосвязи и бюджет. Если учитывать все факторы, то, думаю, мы приняли хорошее решение.
Не хотел бы называть цифры, но, безусловно, будет определенная поддержка. Это не то, что приносит Чжоу, однако мы видим движение — это отличная возможность для компаний. В последние недели нам позвонили больше спонсоров, чем за последние 25 лет», — приводит слова Вассера Motorsport-Magazin.
Гуаньюй сменит в команде Антонио Джовинацци. Его напарником станет Валттери Боттас.
Дополнительная информация:
https://www.motorsport-magazin.com/formel1/news-274588-formel-1-alfa-romeo-2022-frederic-vasseur-antonio-giovinazzi-vatteri-bottas-guanyu-zhou-sauber/
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