«Формула-1» хочет провести в Китае два этапа «Гран-при»
Исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал о планах провести два этапа «Гран-при» в Китае.
«Могу сказать, что еще один город в Китае уже сообщил нам о желании провести "Гран-при".
В следующем году мы не приедем в Китай, но не по своей воле, а из-за пандемии. Поэтому мы сразу же продлили контракт еще на три года. Я уверен, что приход Чжоу окажет огромное влияние. Без сомнения, мы хотим присутствовать в Китае, все автопроизводители очень заинтересованы в этом», — приводит слова Доменикали The Race.
Ранее «Формула-1» подписала контракт на проведение «Гран-при Китая» до 2025 года. Однако в следующем сезоне гонки там не будет.
В сезоне-2022 китаец Чжоу Гуаньюй будет выступать за «Альфа Ромео». Он станет первым боевым гонщиком «Формулы-1» в истории Китая.
Дополнительная информация:
https://the-race.com/formula-1/f1-already-has-interest-for-second-race-in-china/
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