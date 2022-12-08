Росберг заявил, что проблемы «Феррари» связаны с частой сменой руководства

Чемпион мира «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мнением о решении «Феррари» расстаться с руководителем команды Маттиа Бинотто.

«Правильное ли это решение? Я не знаю. Однако я знаю, что стабильность значит многое в «Формуле-1». «Мерседес» и «Ред Булл» не меняли большинство ключевых специалистов уже десять лет или больше. И это то, чего как раз не хватает «Феррари». Должность руководителя команды — одна из самых сложных во всем мире. «Феррари» будет тяжело. Потому что есть не так много людей, готовых занять этот пост. Посмотрим, какое решение они найдут», — приводит слова Росберга FormulaPassion.

В конце ноября стало известно, что руководитель команды «Феррари» Бинотто принял решение покинуть свой пост. Причиной называлось недоверие к Бинотто со стороны президента компании Джона Элкана. По информации СМИ место 53-летнего швейцарца займет Фредерик Вассер, который сейчас является руководителем «Альфа Ромео».