Вольф заявил, что не забудет финал сезона-2021

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф вспомнил о скандальном «Гран-при Абу-Даби» сезона-2021.

«Я думаю, мы перелистнули эту страницу. Макс достоен титула. Но и Льюис тоже. Побеждать должен сильнейший. Но тогда было не так. Теперь все уже в прошлом. Чемпионат завершен. Не стоит возвращаться к нему. Но вот я снова обсуждаю с вами в подкасте эту тему, так что я виноват. Но только потому, что вы сами спросили меня об этом. Думаю, хватит, пора перестать говорить на эту тему. Макс — двукратный чемпион мира, победивший заслуженно. Да, были допущены ошибки, FIA признала это, и мы должны двигаться дальше. Это не значит, что я забуду об этом. Справедливость в спорте очень важна. Секундомер никогда не врет, но, возможно, в тот день это все-таки случилось», — сказал Вольф в интервью на подкасте Beyond the Grid.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседес» приехали на финальный «Гран-при Абу-Даби» с равным количеством очков. В финальной части гонки на трассе появилась машина безопасности, которая позволила Ферстаппену совершить пит-стоп. Перед последним кругом сейфти кар покинул трассу, после чего 25-летний нидерландец в пятом повороте обогнал Хэмилтона и впервые в карьере стал чемпионом мира.