Бывший партнер Льюиса Хэмилтона по «Мерседес» Нико Росберг прокомментировал слова британца после завоевания седьмого чемпионского титула в «Формуле-1». Хэмилтон заявил, что чувствует, будто «только начинает» свой путь в «Королевских гонках».

— Думаю, соперникам Льюиса должно быть страшновато после таких заявлений, — приводит GPFans слова Росберга. — На месте Боттаса, Ферстаппена, Феттеля, да кого угодно, я бы призадумался. Если Льюис говорит, что только начал, то, господи, когда же он тогда остановится? Никто не думал, что рекорды Шумахера будут повторены или побиты, но Хэмилтон это сделал. Это одно из величайших достижений не только в «Формуле-1», но и в истории всего спорта вообще.