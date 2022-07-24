Риккьярдо рассказал, что был зол на себя после неудачи в квалификации на «Гран-при Франции»

Пилот «Макларен» Даниэл Риккьярдо рассказал о своих эмоциях после квалификации на «Гран-при Франции».

Вчера, 23 июля австралиец занял 11-ю строчку. Он стартует с 9-го места благодаря штрафам у Карлоса Сайнса («Феррари») и Кевина Магнуссена («Хаас»).

«Я был очень зол, но через пару часов успокоился и сейчас уже сосредоточен на том, чтобы оставить эту неудачу позади. Если не сделать этого, будет только хуже. У Норриса был потрясающий круг, он занял пятое место, это большое достижение. Мне иногда сложно понять, как заставить мой болид работать так же», — приводит журналист Адам Купер слова Риккьярдо.

Гонка в рамках «Гран-при Франции» состоится сегодня, 24 июля. Начало — в 16.00 (мск).