Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:46

Джордж Расселл обеспокоен отставанием «Мерседеса» от лидеров по скорости

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот Джордж Расселл («Мерседес») выразил обеспокоенность отставанием его команды от лидеров по скорости.

Вчера, 23 июля Расселл занял шестое место в квалификации в рамках «Гран-при Франции», проиграв обладателю поул-позиции Шарлю Леклеру 1,259 секунды. Партнер Расселла по команде, Льюис Хэмилтон стал четвертым с отставанием в 0,893 секунды от Леклера.

«В субботу мы оказались значительно дальше от группы лидеров, чем мы ожидали. У меня была хорошая попытка в конце квалификации, но я сделал ошибку. Меня сейчас больше беспокоит отставание от лидеров, чем-то, какое место я занял в квалификации и займу в гонке.
При этом на прошлых этапах мы были единственными, кому удавалось сокращать отставание от «Ред Булл» и «Феррари» в гонках. Надеюсь, мы с Льюисом сможем зацепиться за борьбу с Серхио Пересом, потому что Шарль Леклер и Макс Ферстаппен сейчас слишком быстры для нас», — приводит Sky Sports слова Расселла.

Гонка в рамках «Гран-при Франции» состоится сегодня, 24 июля. Начало — в 16.00 (мск).

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
1
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
Истерика «Спартака» работает? Удалили не того, гол с нарушением: в каких эпизодах матча с «Краснодаром» арбитры решали в пользу красно-белых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс о своем штрафе: «Леклеру будет проще бороться за победу, ведь рядом не будет меня»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости