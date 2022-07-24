Джордж Расселл обеспокоен отставанием «Мерседеса» от лидеров по скорости

Пилот Джордж Расселл («Мерседес») выразил обеспокоенность отставанием его команды от лидеров по скорости.

Вчера, 23 июля Расселл занял шестое место в квалификации в рамках «Гран-при Франции», проиграв обладателю поул-позиции Шарлю Леклеру 1,259 секунды. Партнер Расселла по команде, Льюис Хэмилтон стал четвертым с отставанием в 0,893 секунды от Леклера.

«В субботу мы оказались значительно дальше от группы лидеров, чем мы ожидали. У меня была хорошая попытка в конце квалификации, но я сделал ошибку. Меня сейчас больше беспокоит отставание от лидеров, чем-то, какое место я занял в квалификации и займу в гонке.

При этом на прошлых этапах мы были единственными, кому удавалось сокращать отставание от «Ред Булл» и «Феррари» в гонках. Надеюсь, мы с Льюисом сможем зацепиться за борьбу с Серхио Пересом, потому что Шарль Леклер и Макс Ферстаппен сейчас слишком быстры для нас», — приводит Sky Sports слова Расселла.

Гонка в рамках «Гран-при Франции» состоится сегодня, 24 июля. Начало — в 16.00 (мск).