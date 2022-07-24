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Сегодня, 13:14

Леклер вышел на третье место по числу поулов в истории «Феррари»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер вышел на третье место по числу поулов в истории итальянской команды.

Вчера, 23 июля монегаск выиграл квалификацию в рамках «Гран-при Франции». Леклер показал лучший результат в квалификации в 16-й раз в карьере и опередил Фелипе Массу (15).

Рекорд по числу поулов в истории «Феррари» принадлежит Михаэлю Шумахеру (58), на втором месте — Ники Лауда (23).

Гонка в рамках «Гран-при Франции» состоится сегодня, 24 июля. Начало — в 16.00 (мск).

Источник: https://twitter.com/F1/status/1550959941711790081
Формула-1
Феррари
Михаэль Шумахер
Фелипе Масса
Шарль Леклер
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