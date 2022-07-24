Леклер вышел на третье место по числу поулов в истории «Феррари»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер вышел на третье место по числу поулов в истории итальянской команды.

Вчера, 23 июля монегаск выиграл квалификацию в рамках «Гран-при Франции». Леклер показал лучший результат в квалификации в 16-й раз в карьере и опередил Фелипе Массу (15).

Рекорд по числу поулов в истории «Феррари» принадлежит Михаэлю Шумахеру (58), на втором месте — Ники Лауда (23).

Гонка в рамках «Гран-при Франции» состоится сегодня, 24 июля. Начало — в 16.00 (мск).