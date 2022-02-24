Риккьярдо показал лучшее время по итогам утренней сессии второго дня предсезонных тестов в Барселоне

Пилот «Макларен» Даниэл Риккьярдо установил лучшее время по итогам утренней сессии второго дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне.

Второе время установил Карлос Сайнс из «Феррари», на третьем месте — Пьер Гасли из «Альфа Таури».

Партнер россиянина Никиты Мазепина по «Хаасу» Мик Шумахер установил шестой результат. Серхио Перес из «Ред Булл» и Льюис Хэмилтон из «Мерседес» заняли восьмое и девятое места, но при этом они, как и занявший последнее место Эстебан Окон из «Альпина», выступали на более жестких комплектах резины, чем остальные гонщики.

Наибольшее количество кругов по итогам утренней сессии проехал Карлос Сайнс из «Феррари» (71), меньше всех проехал Валттери Боттас из «Альфа Ромео» (21).

Формула-1

Барселона

Предсезонные тесты

Второй день

Утренняя сессия

1. Даниэл Риккьярдо («Макларен») — 1.20,355 (резина C3, 65 кругов)

2. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.20,546 (C3, 71 круг)

3. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.20,764 (C3, 61 круг)

4. Александр Албон («Уильямс») — 1.21,531 (C3, 47 кругов)

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.21,920 (C3, 55 кругов)

6. Мик Шумахер («Хаас») — 1.21,949 (C3, 66 кругов)

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.22,288 (C3, 21 круг)

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.22,412 (C2, 38 кругов)

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.22,562 (C2, 40 кругов)

10. Эстебан Окон («Альпин») — 1.23,280 (C2, 66 кругов)