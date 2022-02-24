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Сегодня, 14:37

Болид «Ред Булл» вызвал первые красные флаги на тестах «Формулы-1» в Барселоне из-за остановки на трассе

Иван Торопцев
Корреспондент

Болид «Ред Булл» вызвал первые красные флаги на предсезонных тестах «Формулы-1» в Барселоне (Испания).

Машина, за рулем которой был Серхио Перес, остановилась на третьем секторе каталонской трассы. Сообщается, что у болида могли возникнуть проблемы с коробкой передач.

Предсезонные тесты «Формулы-1» в Барселоне проходят с 23 по 25 февраля. Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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