Болид «Ред Булл» вызвал первые красные флаги на тестах «Формулы-1» в Барселоне из-за остановки на трассе

Болид «Ред Булл» вызвал первые красные флаги на предсезонных тестах «Формулы-1» в Барселоне (Испания).

Машина, за рулем которой был Серхио Перес, остановилась на третьем секторе каталонской трассы. Сообщается, что у болида могли возникнуть проблемы с коробкой передач.

Perez seen climbing out his car. No visible damage, engine is off after he coasted to a halt ?#F1 #F1Testing pic.twitter.com/kzYWtg4zXU — Autosport (@autosport) February 24, 2022

Предсезонные тесты «Формулы-1» в Барселоне проходят с 23 по 25 февраля. Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.