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Резервный пилот «Хааса» Фиттипальди рассказал о проблемах с болидом

01:55
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Резервный пилот «Хааса» Пьетро Фиттипальди сообщил, что у болида команды есть проблемы с управляемостью.

«Сейчас у нас есть некоторые проблемы с поведением автомобиля в грязном воздухе, — цитирует Фиттипальди Autosport 29 марта. — Надеюсь, что благодаря обновлениям в Имоле управлять им станет приятнее».

На второй этап сезона-2021 команда планирует привезти единственные в этом году обновления, после чего сосредоточится на постройке машины для 2022 года, когда «Формула-1» перейдет на новый регламент.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/68730-rezervnyy-gonshchik-haas-rasskazal-o-probleme-s-mashinoy

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