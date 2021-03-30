Резервный пилот «Хааса» Фиттипальди рассказал о проблемах с болидом

Резервный пилот «Хааса» Пьетро Фиттипальди сообщил, что у болида команды есть проблемы с управляемостью.

«Сейчас у нас есть некоторые проблемы с поведением автомобиля в грязном воздухе, — цитирует Фиттипальди Autosport 29 марта. — Надеюсь, что благодаря обновлениям в Имоле управлять им станет приятнее».

На второй этап сезона-2021 команда планирует привезти единственные в этом году обновления, после чего сосредоточится на постройке машины для 2022 года, когда «Формула-1» перейдет на новый регламент.