Руководитель «Хааса» о Мазепине: «Не особо удивлен тому, что случилось»

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал выступление Никиты Мазепина на «Гран-при Бахрейна». Россиянин прекратил борьбу уже на первом круге, попав в аварию.

«Я сказал Никите, чтобы он не унывал и продолжал работу, — цитирует Штайнера Autosport 29 марта. — Конечно, подобное начало нельзя назвать идеальным, но так получилось. Он сильно корит себя, но Никита готов вновь выйти на трассу, а мы по-прежнему поддерживаем его.

Он немного перестарался, но такой у него характер. Ему нужно найти баланс, чтобы не переходить черту. Я не особо удивлен тому, что случилось. Он всегда пытается добиться максимума, а нашей машине непросто управлять».

Победу в гонке одержал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.