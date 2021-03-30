Руководитель «Хааса» о Мазепине: «Не особо удивлен тому, что случилось»
Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал выступление Никиты Мазепина на «Гран-при Бахрейна». Россиянин прекратил борьбу уже на первом круге, попав в аварию.
«Я сказал Никите, чтобы он не унывал и продолжал работу, — цитирует Штайнера Autosport 29 марта. — Конечно, подобное начало нельзя назвать идеальным, но так получилось. Он сильно корит себя, но Никита готов вновь выйти на трассу, а мы по-прежнему поддерживаем его.
Он немного перестарался, но такой у него характер. Ему нужно найти баланс, чтобы не переходить черту. Я не особо удивлен тому, что случилось. Он всегда пытается добиться максимума, а нашей машине непросто управлять».
Победу в гонке одержал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/68726-gyunter-shtayner-mazepin-perestaralsya-no-takoy-u-nego-harakter
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