Экс-пилот «Формулы-1» Култхард считает, что Феттель не продержится в «Астон Мартин» до конца сезона
Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард рассказал о перспективах гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.
«Пока не знаю, как он сможет вернуть себе ритм. Я думаю, что он ценен для команды, учитывая его опыт, он может довести машину до финиша. Но все становится сложно, когда теряешь скорость.
Я думаю, что приглашение Феттеля может стать частью построения бренда не только для «Астон Мартин», но и для Лэнса Стролла. Если он сможет побеждать четырехкратного чемпиона «Формулы-1», то это докажет его потенциал чемпиона. Если Стролл сможет сделать с Себом то, что удавалось Шарлю Леклеру, то я даже не знаю, как Феттель сможет дотянуть до конца сезона», - цитирует Култхарда Formula1News.
Феттель перешел в «Астон Мартин» из «Феррари», за который выступал с 2015 года. Четырехкратный чемпион «Формулы-1» занял 15-е место в первой гонке сезона-2021 на «Гран-при Бахрейна».
Дополнительная информация:
https://formula1news.co.uk/ex-f1-driver-warns-vettel-could-be-axed-mid-season-if-stroll-outperforms-him/
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