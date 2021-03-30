Экс-пилот «Формулы-1» Култхард считает, что Феттель не продержится в «Астон Мартин» до конца сезона

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард рассказал о перспективах гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.

«Пока не знаю, как он сможет вернуть себе ритм. Я думаю, что он ценен для команды, учитывая его опыт, он может довести машину до финиша. Но все становится сложно, когда теряешь скорость.

Я думаю, что приглашение Феттеля может стать частью построения бренда не только для «Астон Мартин», но и для Лэнса Стролла. Если он сможет побеждать четырехкратного чемпиона «Формулы-1», то это докажет его потенциал чемпиона. Если Стролл сможет сделать с Себом то, что удавалось Шарлю Леклеру, то я даже не знаю, как Феттель сможет дотянуть до конца сезона», - цитирует Култхарда Formula1News.

Феттель перешел в «Астон Мартин» из «Феррари», за который выступал с 2015 года. Четырехкратный чемпион «Формулы-1» занял 15-е место в первой гонке сезона-2021 на «Гран-при Бахрейна».