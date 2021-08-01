Рестарт «Гран-при Венгрии»: Хэмилтон стартовал в одиночестве со стартовой решетки, все остальные — с пит-лейна
16:39
В Венгрии проходит этап Гран-при «Формулы-1».
В начале гонки пилот «Мерседеса» Валттери Боттас врезался в Ландо Норриса из «Макларена», который далее задел гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена. Также в первом повороте повреждения получили Лэнс Стролл, Шарль Леклер и Серхио Перес. По итогам первого круга Стролл, Леклер, Боттас и Перес не смогли продолжить гонку.
Во время второго круга организаторы прервали заезд, подняв красные флаги. Пилоты заехали на пит-лейн.
При рестарте все стартовали с пит-лейна. Только пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оказался на стартовой решетке. Он первым ушел на трассу, но потом был вынужден заехать на пит-стоп и откатился на последнее место.
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