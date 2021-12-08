Райкконен: «Я хочу закончить свою карьеру с хорошим результатом, для себя и для команды»

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился мнением о своей последней в карьере гонки в «Формуле-1».

«Это последняя гонка сезона и, на этот раз, последняя гонка в моей карьере, но я не думаю об этом слишком много. Конечно, я знаю, что ощущения будут другими, когда я пересеку финишную черту, и я понимаю, что эта глава моей жизни будет закрыта, но когда я окажусь на старте, то для меня это будет такая же гонка, как и любая другая.

Я хочу закончить свое путешествие с хорошим результатом, для себя и для команды, и я также хочу насладиться этими выходными с моей семьей и моими друзьями, которые будут со мной", — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».

42-летний пилот в сентябре 2021 года объявил о том, что завершит карьеру после окончания нынешнего сезона.

12 декабря состоится последняя гонка сезона-2021 «Формулы-1» — «Гран-при Абу-Даби». Начало в 16.00 по московскому времени.