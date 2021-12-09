Пьетро Фиттипальди останется тест-пилотом «Хаас» в 2022 году

«Хаас» объявил о продлении контракта с Пьетро Фиттипальди.

25-летний бразилец останется резервным и тест-пилотом американской команды в сезоне-2022.

We're delighted to confirm that @PiFitti will continue as our Official Test and Reserve Driver in 2022 ?#HaasF1 https://t.co/bawZZzBP7Z — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 9, 2021

Фиттипальди является тест-пилотом «Хаас» с 2019 года. В сезоне-2020 он провел две гонки за команду, поскольку основной пилот — Ромен Грожан не мог выступать из-за травм после тяжелой аварии на «Гран-при Бахрейна».

Основными пилотами «Хаас» в сезоне-2022 будут Мик Шумахер и Никита Мазепин.