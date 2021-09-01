41-летний Райкконен завершит карьеру после окончания нынешнего сезона

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен объявил о завершении карьеры. Сезон-2021 станет для 41-летнего последним в «Формуле-1».

«Вот и все. Это будет мой последний сезон в «Формуле-1». Это решение я принял еще по ходу зимнего перерыва. Оно далось мне нелегко, но я решил, что по окончании этого сезона мне пришла пора попробовать что-то новое», — написал пилот в Instagram.

Райкконен стал чемпионом «Формулы-1» в 2007 году, на данный момент у него на счету победа в 21 гонке, 18 поулов и в общей сложности 103 попадания на подиум.

Он является лидером среди всех пилотов в истории «Формулы-1» по количеству проведенных «Гран-при».