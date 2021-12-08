Шварцман проведет тесты за рулем «Феррари»

Российский гонщик «Формулы-2» Роберт Шварцман выступит на молодежных тестах в Абу-Даби в составе «Феррари», сообщает Motorsport.

Спортивный директор «Скудерии» Лоран Мекис подтвердил, что юниор итальянской команды проведет полдня за рулем SF21.

В прошлом году на молодежных тестах в Абу-Даби Шварцман уже пилотировал машину «Феррари».

Ранее было объявлено, что пилот академии «Феррари» проведёт один тестовый день в составе американской команды «Хаас».