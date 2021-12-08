Шварцман проведет тесты за рулем «Феррари»
16:49
Российский гонщик «Формулы-2» Роберт Шварцман выступит на молодежных тестах в Абу-Даби в составе «Феррари», сообщает Motorsport.
Спортивный директор «Скудерии» Лоран Мекис подтвердил, что юниор итальянской команды проведет полдня за рулем SF21.
В прошлом году на молодежных тестах в Абу-Даби Шварцман уже пилотировал машину «Феррари».
Ранее было объявлено, что пилот академии «Феррари» проведёт один тестовый день в составе американской команды «Хаас».
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