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Шварцман проведет тесты за рулем «Феррари»

16:49
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Российский гонщик «Формулы-2» Роберт Шварцман выступит на молодежных тестах в Абу-Даби в составе «Феррари», сообщает Motorsport.

Спортивный директор «Скудерии» Лоран Мекис подтвердил, что юниор итальянской команды проведет полдня за рулем SF21.

В прошлом году на молодежных тестах в Абу-Даби Шварцман уже пилотировал машину «Феррари».

Ранее было объявлено, что пилот академии «Феррари» проведёт один тестовый день в составе американской команды «Хаас».

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Иван Шитик все материалы автора
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