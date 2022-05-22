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Сегодня, 09:58

Расселл считает, что «Мерседес» не сможет бороться с Ферстаппеном на «Гран-при Испании»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от гонки в рамках «Гран-при Испании».

В квалификации британец занял четвертое место.

«Мы провели не лучшую квалификацию. Нам не удалось прогреть шины до нужной температуры и попасть в идеальное окно, казалось, что мы могли бы проехать еще быстрее. Впрочем, я занял четвертое место, а это наш лучший результат в сезоне. Если смотреть на темп, который был у «Мерседеса» в пятницу, то наш болид лучше подходит под гоночный темп, так что у нас есть шансы побороться с «Феррари». Не думаю, что мы сможем сражаться с Ферстаппеном, «Ред Булл» выглядит быстрее нас, но у нас все же есть шанс», — приводит Sky Sports слова Расселла.

Гонка состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 16.00 (мск).

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Джордж Расселл
Макс Ферстаппен
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