Смоляр занял четвертое место в основной гонке «Формулы-3» в Испании

Российский гонщик Александр Смоляр («МП Моторспорт») занял четвертое место по итогам основной гонки «Формулы-3» в рамках «Гран-при Испании».

Россиянин стартовал с третьей строчки и проиграл одну позицию.

Победителем стал Виктор Мартан («АРТ»), на второй строчке — Роман Штанек («Тридент»), третьим финишировал Исак Хаджар («Хайтек»).

Во вчерашней спринт-гонке Смоляр занял шестое место.

Виктор Мартан возглавляет личный зачет «Формулы-3» после трех этапов с 62 очками. Второе место занимает Роман Штанек (56), на третьей строчке — Джек Кроуфорд (50). Александр Смоляр занимает шестую строчку с 28 очками.

Следующий этап «Формулы-3» пройдет с 1 по 3 июля в Великобритании.