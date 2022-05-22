Хэмилтон надеется, что «Мерседес» поборется на равных с «Феррари» на «Гран-при Испании»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон надеется, что его команде удастся побороться с пилотами «Феррари» в гонке в рамках «Гран-при Испании».

Льюис Хэмилтон занял шестое место во вчерашней квалификации, его партнер по команде Джордж Расселл стал четвертым. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер завоевал поул-позицию, его партнер Карлос Сайнс стартует третьим в гонке.

«Команда проделала отличную работу, я хочу поблагодарить всех. Теперь у нас нет проблем с галопированием на прямых, это серьезное улучшение, болид управлялся намного лучше по сравнению с тем, что было раньше. Машина все еще немного подпрыгивает в скоростных поворотах, но нам нужно продолжить работать над этим и понять, можем ли мы отыграть прижимную силу где-то еще.

Я немного расстроен, потому что хотел быть выше, но Джордж Расселл смог оказаться быстрее меня. Я продолжу работать и двигаться вперед. В пятницу мы показали свой лучший темп. Если в гонке нам удастся бороться с «Феррари», то это будет здорово. Я думаю, «Ред Булл» — самая быстрая машина на этом этапе, а нам по силам идти на равных с «Феррари» — это большой шаг для нашей команды», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.

Гонка в Испании состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 16.00 (мск).