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Сегодня, 16:26

Расселл рассказал, какое преимущество будет у «Мерседеса» над Алонсо на «Гран-при Канады»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что его команда может опередить Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» благодаря скорости болида на сухой трассе.

«В квалификации мы определенно выступали лучше, когда трасса была более сухой, а затем, когда она стала влажной в третьей сессии, машина не была такой конкурентоспособной. Честно говоря, после того, как я пересек финишную черту, был удивлен, что оказался на такой позиции. Это хорошее место для старта в гонке. Впереди нас только Фернандо, который, я думаю, станет нашим соперником. Очевидно, что у Макса своя лига», — приводит GP Fans слова гонщика.

По итогам квалификации первое место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Расселл стал пятым, его партнер по команде Льюис Хэмилтон — четвертым. Однако с учетом штрафа Нико Хюлькенберга из «Хааса», Алонсо будет стартовать вторым, Хэмилтон — третьим, а Расселл — четвертым. Гонка «Гран-при Канады» пройдет 18 июня в и начнется в 21.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/109807/george-russell-f1-mercedes-canadian-grand-prix-fernando-alonso-battle-advantage/
Формула-1
Джордж Расселл
Фернандо Алонсо
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