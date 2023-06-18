Хюлькенберг лишился второго места на стартовой решетке «Гран-при Канады»
Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг оштрафован на три позиции по итогам квалификации «Гран-при Канады», сообщает официальный сайт «Формулы-1».
Немецкий гонщик финишировал на втором месте в квалификации. В третьем сегменте он превысил скорость под красными флагами после аварии пилота «Макларена» Оскара Пиастри.
Теперь Хюлькенберг, который должен был стартовать вторым, начнет «Гран-при Канады» пятым, а место в первой линии стартовой решетки получил Фернандо Алонсо («Астон Мартин».
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