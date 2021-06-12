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Расселл рассчитывает провести переговоры с «Мерседесом» до летнего перерыва

19:16
Джордж Расселл. Фото Instagram
Джордж Расселл. Фото Instagram
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Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл, являющийся одним из главных претендентов на место в «Мерседесе», заявил, что рассчитывает завершить переговоры до летнего перерыва.

«Я думаю, что мы все хотели бы хорошо отдохнуть летом, когда сезон такой напряженный, а не возиться с контрактами! Я бы предпочел такое. И это дает каждому немного ясности... Думаю, ситуация прояснится в ближайшие недели», — приводит слова Расселла официальный сайт «Ф-1».

Оба пилота «Мерседеса» — Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас — пока не имеют контрактов на будущий сезон. В прошлом сезоне Рассел уже пробовал свои силы за рулем «Мерседеса», когда заменил заболевшего коронавирусом Хэмилтона на «Гран-при Сахира».

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Иван Шитик все материалы автора
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