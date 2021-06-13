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Расселл заявил, что не будет считать сезон провальным, если «Уильямс» не наберет очки

07:59
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Пилот «Уильямс» Джордж Расселл заявил, что не сочтет сезон-2021 провальным в случае, если его команда не сможет набрать очки.

«Я не сильно обеспокоен этим, хотя попадание в очки — определенно наша задача. Впрочем, если мы так и не сможем набрать очки, я не буду считать, что сезон провален. Если получится набрать очки — это будет большим успехом. С точки зрения психологии для нас важно понимать, что мы делаем все, что в наших силах. Если мы проведем отличный этап и займем 13-е место, нужно радоваться, а не зацикливаться на очках, потому что, возможно, 13-е место — это лучшее, чего мы могли достичь», — приводит Autosport слова Расселла.

«Уильямс» не набирал очки в «Формуле-1» с «Гран-при Германии» 2019 года. Тогда Роберт Кубица, выступавший за британскую команду, стал 10-м.

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/russell-zero-points-for-williams-wouldnt-make-2021-f1-season-a-failure/6558077/

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