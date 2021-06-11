В «Хаас» исключили возможность штрафа Мазепина за инцидент с Шумахером на «Гран-при Азербайджана»

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер исключил возможность наказания российского гонщика Никиты Мазепина за инцидент на финише «Гран-при Азербайджана», в котором тот едва не устроил аварию с партнером по команде Миком Шумахером.

«Я не знаю, что хочет рассматривать Майкл Маси (гоночный директор ФИА — прим. «СЭ»), но он скажет то же самое, что скажу и я. Оба гонщика сами разберутся в произошедшем. Никаких наказаний Мазепину и быть не может. Маси может лишь объяснить, какие последствия могут быть у маневра и выслушать обоих пилотов. Я поговорил с ними обоими, потому что если происходит что-то подобное, то все может пойти не так. Тем не менее, мы все решили между собой», — цитирует GrandPX Штайнера.

На последнем круге «Гран-при Азербайджана» Шумахер атаковал Мазепина, а россиянин сместился вправо и едва не устроил аварию. Мазепин занял 14-е место по итогам гонки, а Шумахер стал 13-м.