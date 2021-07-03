Расселл поздравил Хэмилтона с подписанием нового контракта с «Мерседес»

Пилот «Уильямс» Джордж Расселл поздравил гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона с продлением контракта.

«Величайший! Прекрасные новости для «Мерседес» и «Формулы-1». Поздравляю!» — написал у себя в Twitter Расселл.

The ? Great news for Mercedes and for F1. Congrats man! ? https://t.co/gKpIAOajw1 — George Russell (@GeorgeRussell63) July 3, 2021

Сегодня, 3 июля «Мерседес» объявил о продлении контракта с Хэмилтоном до конца сезона-2023.

Расселл является пилотом юниорской программы «Мерседес». В мае сообщалось, что он может занять место Валттери Боттаса в «серебряных стрелах».