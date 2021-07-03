Расселл поздравил Хэмилтона с подписанием нового контракта с «Мерседес»
12:58
Пилот «Уильямс» Джордж Расселл поздравил гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона с продлением контракта.
«Величайший! Прекрасные новости для «Мерседес» и «Формулы-1». Поздравляю!» — написал у себя в Twitter Расселл.
The ? Great news for Mercedes and for F1. Congrats man! ? https://t.co/gKpIAOajw1— George Russell (@GeorgeRussell63) July 3, 2021
Сегодня, 3 июля «Мерседес» объявил о продлении контракта с Хэмилтоном до конца сезона-2023.
Расселл является пилотом юниорской программы «Мерседес». В мае сообщалось, что он может занять место Валттери Боттаса в «серебряных стрелах».
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