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Расселл поздравил Хэмилтона с подписанием нового контракта с «Мерседес»

12:58
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Пилот «Уильямс» Джордж Расселл поздравил гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона с продлением контракта.

«Величайший! Прекрасные новости для «Мерседес» и «Формулы-1». Поздравляю!» — написал у себя в Twitter Расселл.

Сегодня, 3 июля «Мерседес» объявил о продлении контракта с Хэмилтоном до конца сезона-2023.

Расселл является пилотом юниорской программы «Мерседес». В мае сообщалось, что он может занять место Валттери Боттаса в «серебряных стрелах».

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Иван Торопцев все материалы автора

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