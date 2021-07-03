Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон прокомментировал продление контракта с «Мерседес».

«Невозможно поверить, что я работаю с этой командой уже почти 9 лет. Очень рад, что мы продолжим сотрудничество еще на два года. Вместе мы уже добились многого, но нам еще есть чего достигать. Благодарен тому, как «Мерседес» поддерживал меня, чтобы улучшить уровень равенства и разнообразия в нашем спорте. Благодарю руководство за доверие. Мы входим в новую эру, которая будет весьма интересной и конкурентоспособной. Жду, когда увижу, что мы сможем вместе в следующем году», — приводит официальный сайт «Мерседес» слова Хэмилтона.

Сегодня, 3 июля «Мерседес» объявил о продлении контракта с Хэмилтоном до конца сезона-2023.