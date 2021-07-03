Мазепин считает, что его лицо могло надоесть Шумахеру

Пилот «Хааса» Никита Мазепин в интервью «СЭ» рассказал о своих отношения с партнером по команде Миком Шумахером.

— Ваши отношения с Миком претерпели изменения за эти три месяца? Как бы вы их охарактеризовали? Вы приятели или только партнеры?

— Приятелями мы не были никогда. Наша ежедневная деятельность связана друг с другом. Мы часто находимся в одном паддоке. А он небольшого размера. Так что на протяжении последних 6-7 лет мы видели лица друг друга постоянно. Возможно, мое лицо ему поднадоело (смеется). А так мы поддерживали нейтральные отношения на всех стадиях. В команде открытый подход к недовольству одного и второго пилота, все обсуждается и лично с моей стороны злость по отношению к Мику не длилась больше часа. Мы садились и конструктивно находили решение. Это правильная фаза соперничества, которую вы могли наблюдать на трассе в Австрии. Думаю, Мик Шумахер точно понял, что со мной бороться будет непросто, но я всегда буду честен. Надеюсь, это будет взаимно.

— Вы можете сходить поужинать вместе?

— Честно, если у меня есть время вечером, то я предпочитаю поужинать со своей семьей или с людьми, которые мне по-настоящему дороги. Которые будут со мной вне зависимости от того, буду я пилотом «Формулы-1» или нет. А Мика и всех остальных членов команды я вижу с 8:30 до 20:00. Мне этих 11,5 часов точно хватает.

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