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Сегодня, 11:26

Forbes: стоимость «Феррари» с 2019 года выросла на 189 процентов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг стоимости команд «Формулы-1».

Первую строчку заняла «Феррари», которая стоит 3,9 миллиарда долларов. На втором месте расположился «Мерседес» (3,8 миллиарда), а действующий чемпион «Ред Булл» — на третьем (2,6).

Forbes заявляет, что все команды «Ф-1» серьезно выросли в цене в последние годы. Средняя стоимость команды составляет 1,88 миллиарда долларов, что на 276 процентов больше предыдущей оценки от 2019 года. В частности, «Феррари» выросла в цене на 189 процентов, а «Мерседес» — на 274.

Рейтинг стоимости команд «Формулы-1» по версии Forbes:

1. «Феррари» — 3,9 миллиарда долларов
2. «Мерседес» — 3,8
3. «Ред Булл» — 2,6
4. «Макларен» — 2,2
5. «Альпин» — 1,4
6. «Астон Мартин» — 1,375
7. «Альфа Таури» — 1,125
8. «Альфа Ромео» — 0,9
9. «Хаас» — 0,78
10. «Уильямс» — 0,725

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
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