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Рассел уже знает, за какую команду будет выступать в сезоне-2022 «Формулы-1»

17:45
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Пилот «Уильямс» Джордж Расселл высказался о своем будущем в «Формуле-1».

«Я знаю, где буду выступать в следующем году. Не буду сидеть здесь и врать. Правда в том, что в данный момент я не могу ни о чем объявить. Но да, знаком с ситуацией и знаю, где буду выступать в следующем сезоне. Меня проинформировали перед этапом в Спа.

Еще когда был юниором «Мерседеса», я видел, как Льюис Хэмилтон выкладывается, работая с инженерами. Он не тот, кто полагается только на свой природный талант, он идет дальше, стремясь добиться чуть большего. Полагаю, любой гонщик хочет бороться с сильнейшими, учиться у лучших — я думаю, что для меня это была бы отличная возможность", — приводит слова Рассела The Race.

Расселл является гонщиком академии «Мерседес». Ранее появилась информация, что он может заменить Валттери Боттаса с сезона-2022.

Дополнительная информация:

https://the-race.com/formula-1/russell-has-been-told-which-f1-team-hell-race-for-in-2022/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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