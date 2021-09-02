Мазепин поделился ожиданиями от «Гран-при Нидерландов»

Пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Нидерландов». Также он поделился мнением о трассе в Зандворте.

«Преимущества, очевидно, заключаются в вождении и получении опыта. Иногда может быть очень однообразно, но когда вы едете на такие трассы, как Спа, Зандворт и Монца, а они все разные, вы можете получить массу опыта.

Я никогда не ездил на болиде «Формулы-1» по этим трассам, так что у меня есть неплохой шанс совершенствоваться как гонщику. Мне нравится ездить по этой сумасшедшей трассе в Зандворте, потому что она не похожа ни на одну другую. Это особенное место, круче него практически ничего не существует, и я с нетерпением жду шанса попасть туда, потому что организаторы изменили дорогу», — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

«Гран-при Нидерландов» пройдет с 3 по 5 сентября.