Ральф Шумахер оценил перспективы Феттеля в «Астон Мартин»

Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о команде «Астон Мартин».

«Астон Мартин» — отличная команда с крепким характером, но не без изъянов, — цитирует Шумахера Autosport. — За одну ночь корова тигром не станет. А если в боксах внезапно появляется тигр, то его нужно как-то укротить. Тогда все недостатки команды полезут наружу.

Тем не менее я рад, что Феттель наконец попал в команду, которая его поддерживает. Гонщику необходимо чувствовать, что в нем нуждаются. «Феррари» обошлась с ним крайне несправедливо, из-за чего сезон с самого начала пошел под откос. Для Себастьяна это было слишком, из-за чего он стал много ошибаться. Это лишний раз показывает, насколько важен в Ф1 человеческий фактор".

В следующем сезоне за «Астон Мартин» выступят Себастьян Феттель и Лэнс Стролл.