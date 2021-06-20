Ральф Шумахер объяснил, почему Мазепин неправ в новом инциденте с Миком

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался об инциденте между своим племянником Миком и его партнером по «Хаасу» россиянином Никитой Мазепиным.

На первых кругах «Гран-при Франции» 22-летний россиянин обогнал 22-летнего немца, которому из-за этого пришлось проехать по обочине.

«Очевидно, что эти двое не отправятся отдыхать на каникулы вместе, - цитирует Racingnews365 Шумахера. - Должен сказать, что я вижу только одно оправдание такому поступку: Никиту сильно переполняют эмоции. Он заехал в поворот на слишком высокой скорости, не оставив места. Слава богу, что ничего не произошло, так как Мик смотрит в зеркала. А иначе они оба выбыли из гонки. В какой-то момент глава команды должен что-то сказать, даже несмотря на то, что папа Мазепина больше всех платит по счетам».

На «Гран-при Франции» Мазепин занял 20-е место, Шумахер стал 19-м.