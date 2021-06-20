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Мик Шумахер недоволен действиями Мазепина во время гонки на «Гран-при Франции»

20:29
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер подверг критике действия напарника по команде Никиты Мазепина на старте гонки «Гран-при Франции». Россиянин атаковал и обогнал Шумахера, который был вынужден проехать по обочине трассы.

«Несколько кругов сражался с Расселлом, но затем меня обошел партнер по команде и вытолкнул с трассы. Мне пришлось долгое время ехать по обочине.

Необходимо поговорить с командой. Получается, что мы делаем общее дело, а он, полагаю, делает свое собственное. Должны ли напарники жестко бороться? Большинство людей понимают, что так не должно быть. Вероятно, это его стиль. Думаю, мы не совсем понимаем друг друга на этом уровне», — приводит слова Шумахера Motorsport-total.

Шумахер занял 19-е место в гонке на «Гран-при Франции». Мазепин на последней, 20-й позиции.

Дополнительная информация:

https://www.motorsport-total.com/formel-1/news/mick-schumacher-kritisiert-masepin-manoever-muss-nicht-sein-21062021

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