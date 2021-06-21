Руководитель «Хаас» заступился за Мазепина после инцидента с Шумахером

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер заступился за российского гонщика команды Никиту Мазепина после инцидента с Миком Шумахером во время «Гран-при Франции».

«Если честно, я не очень хорошо видел, что случилось между Миком и Никитой, но я уже поговорил с ними обоими. Я думаю, Мик пытался обогнать Джорджа Расселла, но ему пришлось замедлиться, потому что обгон не получится. Никита увидел свой шанс и попробовал проехать по внутренней траектории. Нельзя винить Никиту, он должен был это сделать. Ему было некуда деваться», — приводит Motorsport-Total слова Штайнера.

Шумахер занял 19-е место в гонке на «Гран-при Франции». Мазепин на последней, 20-й позиции.

Ранее немецкий гонщик подверг критике действия напарника по команде на старте гонки. Россиянин атаковал и обогнал Шумахера, который был вынужден проехать по обочине трассы.