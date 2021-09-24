Промоутер «Гран-при России» заявил, что трасса «Сочи Автодром» готова к проливным дождям

Промоутер «Гран-при России» Алексей Титов рассказал, что плохая погода не должна помешать проведению субботней квалификации.

— Самое главное, что у нас готовы все дренажные системы. Сильный дождь во вторник обозначил наши слабые места, поэтому если завтра будет совсем потоп, то застоя воды нигде не будет. А если говорить про все остальное — будет смотреть по обстоятельствам. Итоговое решение в любом случае принимает FIA. Но не думаю, что стоит ждать чего-то сверхъестественного. Надо понимать, что в Бельгии была ситуация с катаклизмом. Так что не стоит излишне истерить.

Каков прогноз погоды на воскресенье? Облачно, с переменными дождями, но есть одно «но». Когда говорят, что в Сочи дождь, то надо понимать, что трасса находится в 120 км. В центральном Сочи может заливать, а тут будет тихо. Так часто бывает. Особенно летом, — сказал «СЭ» Титов.

Субботняя квалификация и воскресная гонка начнутся в 15:00 по московскому времени.