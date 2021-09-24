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Формат проведения этапов «Формулы-2» и «Формулы-3» изменится в 2022 году

14:35

«Формула-2» и «Формула-3» объявили об изменении формата проведения этапов в сезоне-2022.

Со следующего года в обеих гоночных сериях в пятницу будет проходить одна свободная практика и квалификация, в субботу будет спринт-гонка, а в воскресенье — основная гонка. Количество этапов обоих чемпионатов и место их проведения будет объявлено позднее.

В сезоне-2021 в «Формуле-2» и «Формуле-3» проводится по 3 гонки: две спринт-гонки в субботу и основная гонка в воскресенье.

Дополнительная информация:

https://www.fiaformula2.com/Latest/6jWWrT7cRdMNs6QBiV2xwJ/fia-formula-2-and-fia-formula-3-to-change-race-weekend-format-in-2022

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Иван Торопцев все материалы автора

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