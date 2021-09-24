Формат проведения этапов «Формулы-2» и «Формулы-3» изменится в 2022 году

«Формула-2» и «Формула-3» объявили об изменении формата проведения этапов в сезоне-2022.

Со следующего года в обеих гоночных сериях в пятницу будет проходить одна свободная практика и квалификация, в субботу будет спринт-гонка, а в воскресенье — основная гонка. Количество этапов обоих чемпионатов и место их проведения будет объявлено позднее.

? 2022 WEEKEND FORMAT ?



? F2 and F3 on the same weekend

? Two races per round

? Sprint Race on Saturday

? Feature Race on Sunday#F2 pic.twitter.com/izKXI5h4g6 — Formula 2 (@Formula2) September 24, 2021

В сезоне-2021 в «Формуле-2» и «Формуле-3» проводится по 3 гонки: две спринт-гонки в субботу и основная гонка в воскресенье.