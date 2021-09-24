Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Первую гонку «Формулы-3» в Сочи перенесли с субботы на пятницу из-за дождя

13:47

Первая гонка этапа «Формулы-3» в Сочи перенесена, сообщает официальный сайт гоночной серии.

Изначально гонка должна была состояться завтра, 25 сентября, но руководство «Формулы-3» решило перенести ее на сегодня из-за неблагоприятного прогноза погоды на субботу, в этот день ожидается сильный дождь. Заезд пройдет сегодня, 24 сентября, начало — в 17.25 (мск).

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. Ранее сообщалось, что квалификация «Формулы-1» в Сочи также может быть перенесена из-за дождя.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Кондратюк на грани вылета с олимпийской квоты. Федерация совершила ошибку?
Герой доклада о русском допинге задержан с наркотиками. Ему грозит три года тюрьмы
Чемпионат России по летнему биатлону: где смотреть трансляцию
На драфте выше него не выбирали ни одного русского защитника. В НХЛ его курировал Назаров, а в клубе Капризова он стал рекордсменом
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
0
Офсайд