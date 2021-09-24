Первую гонку «Формулы-3» в Сочи перенесли с субботы на пятницу из-за дождя
13:47
Первая гонка этапа «Формулы-3» в Сочи перенесена, сообщает официальный сайт гоночной серии.
Изначально гонка должна была состояться завтра, 25 сентября, но руководство «Формулы-3» решило перенести ее на сегодня из-за неблагоприятного прогноза погоды на субботу, в этот день ожидается сильный дождь. Заезд пройдет сегодня, 24 сентября, начало — в 17.25 (мск).
Full statement ??https://t.co/ZxV7degWNh— Formula 3 (@FIAFormula3) September 24, 2021
«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. Ранее сообщалось, что квалификация «Формулы-1» в Сочи также может быть перенесена из-за дождя.
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