Появилось фото Мика Шумахера в форме «Хаас» с российским флагом

Появилось фото гонщика «Хаас» Мика Шумахера в форме команды с российским флагом.

Фотография опубликована в Twitter команды «Формулы-2» «Према», в составе которой Шумахер стал чемпионом гоночной серии в сезоне-2020.

Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Он дебютирует в «Королевских гонках» в сезоне-2021. Вместе с ним за «Хаас» будет выступать россиянин Никита Мазепин. 4 марта команда представила болид на сезон, который выполнен в цветах российского флага.