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Сайнс оценил шансы «Феррари» на борьбу за подиум в сезоне-2021

09:34
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценил шансы «Феррари» на борьбу за подиум в сезоне-2021.

«Это вопрос на миллион долларов. Думаю, мы не поймем этого до гонки в Бахрейне. При тестах в нынешних условиях будет трудно что-либо понять. Впрочем, я вижу прогресс команды и стараюсь помогать. Я уверен в команде, нужно просто набраться терпения», — цитирует GPFans Сайнса.

Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта, первой гонкой станет «Гран-при Бахрейна».

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/articles/62303/sainz-ferrari-podium-potential-the-million-dollar-question/

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