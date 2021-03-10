Сайнс оценил шансы «Феррари» на борьбу за подиум в сезоне-2021
09:34
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценил шансы «Феррари» на борьбу за подиум в сезоне-2021.
«Это вопрос на миллион долларов. Думаю, мы не поймем этого до гонки в Бахрейне. При тестах в нынешних условиях будет трудно что-либо понять. Впрочем, я вижу прогресс команды и стараюсь помогать. Я уверен в команде, нужно просто набраться терпения», — цитирует GPFans Сайнса.
Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта, первой гонкой станет «Гран-при Бахрейна».
Дополнительная информация:
https://www.gpfans.com/en/articles/62303/sainz-ferrari-podium-potential-the-million-dollar-question/
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