Пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценил шансы «Феррари» на борьбу за подиум в сезоне-2021.

«Это вопрос на миллион долларов. Думаю, мы не поймем этого до гонки в Бахрейне. При тестах в нынешних условиях будет трудно что-либо понять. Впрочем, я вижу прогресс команды и стараюсь помогать. Я уверен в команде, нужно просто набраться терпения», — цитирует GPFans Сайнса.

Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта, первой гонкой станет «Гран-при Бахрейна».