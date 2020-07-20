Пилоты «Хаас» получили по 10 штрафных секунд за общение с инженерами на прогревочном круге

Пилоты «Хаас» Ромен Грожан и Кевин Магнуссен получили по 10 штрафных секунд. Они свернули на пит-лейн в конце прогревочного круга, чтобы перейти на слики, но сделали это по инструкции со стороны команды, что запрещено регламентом.

После этого датский пилот переместился в финишном протоколе с 9-го места на 10-е, а француз — с 15-й позиции на 16-ю. Пилот «Макларена» Карлос Сайнса поднялся с 10-го места на 9-е.

Также гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят предлагал своей команде поменять шины, но она отказалась. Не исключен вариант, что австрийцы не желали нарушать правила.